Восьмерых пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

12:37, 13 мая 2024, ПАИ

Восьмерых пьяных водителей, которые ранее уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

9 мая в Пушкинских Горах на улице Аэродромной инспекторы ДПС остановили для проверки «Ниссан». За рулём оказался нетрезвый 47-летний водитель.

10 мая в Порхове задержали 30-летнего пьяного водителя «Киа».

А 11 мая в Себеже на улице Шоссейной полицейские задержали 32-летнего водителя мопеда. Выяснилось, что он управлял транспортным средством, находясь в нетрезвом виде. Ещё двух пьяных водителей мопедов задержали в Порхове и Плюссе.

Кроме того, пьяных водителей выявили в Невеле, Великолукском и Усвятском районах.