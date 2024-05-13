Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо
Псковичи, воспитанники клуба «Скала», стали призёрами всероссийского турнира по кудо «Новые имена», который прошёл в Минеральных Водах 11 мая. Об этом сообщил тренер призёров Виктор Озюменко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 26 регионов страны.
Федерацию кудо Псковской области представили пятеро бойцов. Артемий Воронцов и Максим Пацкан стали серебряными призёрами турнира, а Фёдор Васильев завоевал бронзовую награду.
Отметим, что Максим Пацкан также получил специальный приз за волю к победе.
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