Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо

12:22, 13 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники клуба «Скала», стали призёрами всероссийского турнира по кудо «Новые имена», который прошёл в Минеральных Водах 11 мая. Об этом сообщил тренер призёров Виктор Озюменко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 26 регионов страны.

Федерацию кудо Псковской области представили пятеро бойцов. Артемий Воронцов и Максим Пацкан стали серебряными призёрами турнира, а Фёдор Васильев завоевал бронзовую награду.

Отметим, что Максим Пацкан также получил специальный приз за волю к победе.

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