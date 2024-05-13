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Общество

Молодые управленцы Псковской области могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лидеры села»

Молодежь Псковской области приглашают на всероссийский конкурс «Лидеры села». Мероприятие является одним из центральных программы «Кадры для села», которая реализуется по президентскому нацпроекту «Образование». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель конкурса — выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. Умения и навыки могут продемонстрировать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно: сельские управленцы в сферах муниципального управления, сельского хозяйства и других отраслей производства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения, медиасферы, а также других направлений деятельности. Также к участию допускаются те, кто не имеет управленческого опыта, в том числе обучающиеся в образовательных организациях.

Испытания включают два дистанционных этапа. Они направлены на проверку общего уровня знаний, способностей, потенциала общественно-политической работы. Очный финал предполагает комплексную оценку компетенций. Победители получат поддержку в части сопровождения профессионального и карьерного роста, включения в составы экспертных и консультативных органов на федеральном, региональном и местном уровнях, в формировании команды развития сельского населенного пункта или муниципального образования, и реализации социального, коммерческого, инфраструктурного или другого проекта в рамках образовательной программы «Мастерская развития сельских территорий».

Зарегистрироваться на конкурс можно до 31 мая на сайте.

Организатором конкурса выступает общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи», титульным партнером — ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления».

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