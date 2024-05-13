Открытый турнир по регби «Кубок Победы» прошёл в Пскове

13:19, 13 мая 2024, ПАИ

Открытый турнир по регби «Кубок Победы» прошёл в Пскове на стадионе «Локомотив» 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации регби Псковской области.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: «Пскова», «Скобарь», сборная ВДВ и «Псковские барсы».

Первое место состязаний выиграла сборная ВДВ. Второе место досталось клубу «Скобарь». Бронзовых наград соревнований удостоился коллектив «Псковские барсы».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».