Ярмарка белорусских товаров пройдёт в Пскове 17 и 18 мая
17 и 18 мая с 10:00 до 18:00 на фермерской площадке на улице Карла Маркса в Пскове будет работать ярмарка белорусских товаров. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
Предыдущая такая ярмарка проходила в Пскове в октябре 2023 года.
«Наши друзья из Белоруссии снова едут к нам в гости и везут свои деликатесы! Жители и гости города смогут купить мясные продукты, приготовленные по традиционным рецептам ГОСТа, знаменитое сгущенное молоко и другую молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также ковры. Приглашаем всех желающих!» - написал глава Пскова.
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