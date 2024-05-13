Ярмарка белорусских товаров пройдёт в Пскове 17 и 18 мая

13:09, 13 мая 2024, ПАИ

17 и 18 мая с 10:00 до 18:00 на фермерской площадке на улице Карла Маркса в Пскове будет работать ярмарка белорусских товаров. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Предыдущая такая ярмарка проходила в Пскове в октябре 2023 года.

«Наши друзья из Белоруссии снова едут к нам в гости и везут свои деликатесы! Жители и гости города смогут купить мясные продукты, приготовленные по традиционным рецептам ГОСТа, знаменитое сгущенное молоко и другую молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также ковры. Приглашаем всех желающих!» - написал глава Пскова.