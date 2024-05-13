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Культура

В Псковском музее-заповеднике открыли сбор советских монет для памятника на Поклонной горе

Псковский музей-заповедник присоединился к акции «Живая память благодарных поколений». В рамках акции в Поганкиных палатах прошло открытие колбы для сбора советских монет. После окончания сбора монеты переплавят в памятный знак, который установят на Поклонной горе в Москве к 80-летию Великой Победы, передаёт корреспондент ПАИ.

В Псковском музее открыли сбор советских монет для памятника на Поклонной горе. Фото здесь и далее: ПАИ

«Акция реализуется как всенародная – главная ее идея состоит в том, что люди инициативно будут приносить сохранившиеся в их семьях монеты советской чеканки для создания памятника в знак благодарности нынешних поколений победителям в Великой Отечественной войне и в память о народном подвиге», – рассказали организаторы акции.

Они также уточнили, что в создании памятника примет участие каждый, кто принесет хотя бы одну монетку.

Старт акции в Псковской области дала директор Псковского музея-заповедника Наталья Мельникова, опустив первую монетку в колбу. Ею стала одна копейка 1983 года выпуска.

«Мы генетический фонд нашей страны, мы храним эту овеществленную память. По инициативе белорусских коллег, Союзного государства, началась эта замечательная акция сбора монет советского времени для того, чтобы впоследствии использовать этот сплав для создания памятных знаков, которые увековечат подлинную историю нашего государства, подвиг народа, великий подвиг, который потребовал огромной жертвы для борьбы с нацизмом. Переоценить это просто невозможно», – подчеркнула она.

Идея проведения подобной акции зародилась в Белоруссии. Там же и установили первый подобный памятный знак в 2022 году в парке Победы в Минске. Второй памятный знак будет установлен в этом году в Бресте. Он уже готов и ждёт своего часа. Памятный знак на Поклонной горе станет третьим по счёту знаком, который создали из старых монет.

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