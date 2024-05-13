Более 55 тысяч человек посетили Пушкинский заповедник в майские праздники

13:30, 13 мая 2024, ПАИ

Более 55 тысяч человек посетили музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» с 28 апреля по 12 мая. Это больше, чем за аналогичные периоды в 2023 и в 2022 годах, когда в музее насчитали более 37,6 и 36,5 тысячи посетителей соответственно, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Структура туристического потока остаётся традиционной для начала высокого сезона. Большую его часть составляют «индивидуалы» (то есть те, кто прибыл в музей не в составе организованных туристических групп, а самостоятельно, семьями или небольшими приятельскими компаниями) – 63,34 % против 60,82 % в прошлом году. Среди пушкинских паломников по-прежнему преобладают взрослые – 75,63 % от общего числа посетителей музея. В Пушкинском заповеднике отметили, что последний показатель более других подвержен сезонным колебаниям, и доля детей и подростков в общем туристическом потоке вырастет летом, а своей высшей отметки достигнет в первые месяцы нового учебного года, в период так называемой золотой осени.

«Пушкинской картой» при оплате билетов в музеи в эти дни воспользовались 289 человек.