Пороговый объём средств для заключения инвестсоглашения в Псковской области ниже, чем в других регионах России

16:34, 13 мая 2024, ПАИ

Для того чтобы заключить инвестиционное соглашение в Псковской области, инвесторам потребуется 50 млн рублей, рассказала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Для того чтобы заключить инвестиционное соглашение, объём минимальных инвестиций должен составлять 50 млн рублей. Хочу отметить, что эта планка крайне снижена. Для нас важен каждый инвестор. Ранее эта планка была 100 млн рублей. В Ленобласти, например, для того чтобы построить турбазу, нужно обладать первоначальным капиталом в 500 млн рублей», – рассказала Екатерина Ершова.

По её словам, Псковская область привлекательна для инвесторов. «Понятно, что инвесторы крупных проектов анализируют несколько субъектов сразу, если для них не принципиально размещение. Есть такие проекты, которые не про деньги, а про душу. Так что снова скажу: с точки зрения порога, этот порог снижен и подъёмен по тем проектам, с которыми мы сталкивались. У нас инвестиционный потенциал очень большой. Есть куда двигаться, особенно в туристическом направлении. Рекреационный сектор – наше всё!» – подчеркнула она.