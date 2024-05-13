Капремонт начался в общежитии колледжа ПсковГУ

16:22, 13 мая 2024, ПАИ

Капитальный ремонт начался в студенческом общежитии колледжа Псковского государственного университета, расположенного на улице Металлистов, 16. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Работы пройдут в два этапа.

Первый этап предполагает замену всех инженерных сетей в полном объёме: отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, пожарный водопровод. Планируется частичная замена электроснабжения. Кроме того, будет осуществлён капитальный ремонт комнат пятого и четвёртого этажей (100 % и 50 % соответственно).

Также на каждом этаже будут отремонтированы санузлы и кухни. На первом этаже будут отремонтированы тренажёрный зал и душевые комнаты с установкой новой приточно-вытяжной вентиляции.

На втором этапе пройдёт капремонт всех комнат и частичная замена электропроводки, ремонт лестничных клеток и мест общего пользования.

Отметим, сегодня студенческие общежития ПсковГУ – крупный комплекс, состоящий из одиннадцати благоустроенных общежитий, рассчитанных на более 2000 мест, девять общежитий расположены в Пскове и два в Великих Луках.