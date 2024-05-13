Молодёжный бал Победы проходит в Пскове

18:21, 13 мая 2024, ПАИ

Бал Победы, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове в понедельник, 13 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Бал проходит в парке у реки Псковы около Советского моста. Участники от 14 до 35 лет исполняют известные танцы 40-х годов XX века под живую музыку военного духового оркестра. Хореографом выступила Светлана Бурдонос.

«Программа в этом году насыщенная. Мы увеличили на ещё одно отделение нашу танцевальную программу. Итого бал состоит из двух танцевальных отделений, а между ними есть танцевальные творческие номера. В этом году участвует более 45 пар, репетиции проходили на протяжении двух месяцев. Подготовка была плодотворной и насыщенной», – отметила начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В программе мероприятия запланированы также выступления творческих коллективов. Кроме того, работают тематические площадки.