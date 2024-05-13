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Культура

​Необычное музыкальное сочетание органа и баяна смогут услышать зрители Пасхального органного концерта в Пскове

​Необычное музыкальное сочетание органа и баяна смогут услышать псковичи на Пасхальном органном концерте, который пройдёт в Пскове 14 мая. Об этом в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО» рассказала российская органистка, лауреат международных конкурсов, член Союза концертных деятелей, член Союза музыкальных деятелей, приглашённая солистка Губернаторского оркестра, органистка Таврического дворца, преподаватель органа хорового училища имени М. И. Глинки Ирина Розанова.

«Во-первых, вы услышите необычное сочетание: орган прозвучит вместе с его дальним родственником – баяном. Для многих слушателей это может показаться странным сочетанием: как могут баян и орган играть вместе и какой может быть репертуар? Мне кажется, всем следует прийти на концерт, чтобы убедиться, насколько это здорово и хорошо звучит. У органа огромные возможности, оркестровые краски, различные тембры. У баяна – тоже: это мини-орган, только переносной. Поэтому вместе с моим братом Владимир Розановым, композитором, баянистом, артистом оркестра БДТ Товстоногова, завтра представим необычную программу. Прозвучат произведения и Пьяццоллы, и Владислава Золотарёва. Они обязательно будут связаны с тематикой фестиваля, так как это пасхальный фестиваль. Прозвучат хоральные прелюдии Себастьяна Баха, прозвучит очень интересное произведение Владислава Золотарёва «Ферапонтов монастырь», – отметила гостья эфира.

Пасхальный концерт пройдёт на сцене концертного зала Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 14 мая. В программе прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Марко Энрико Босси, Леона Боэльмана, Астора Пьяццоллы и других композиторов.

Организаторы Псковского пасхального фестиваля – ООГО «Российский фонд культуры» и ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

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