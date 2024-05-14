18 лет колонии получил житель Бежаниц за насильственные действия сексуального характера в отношении детей

09:08, 14 мая 2024, ПАИ

Житель Бежаниц признан виновным в совершении преступлений в виде насильственных действий сексуального характера над малолетними детьми 9 и 10 лет. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.



Мужчине по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ – 15 лет 6 месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, на срок 15 лет.



Окончательно преступник приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, на срок 15 лет.



В пользу малолетних потерпевших взыскана компенсация морального вреда.