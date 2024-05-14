Боеприпасы времён Великой Отечественной войны нашли в Себежском районе

09:17, 14 мая 2024, ПАИ

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обнаружили в Себежском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Снаряды нашли у деревни Большое Крупово.

Группа разминирования областной службы спасения идентифицировала две ручные гранаты РГД-33, два артиллерийских снаряда диаметром 45 миллиметров, минометную мину диаметром 50 миллиметров, а также минометную мину диаметром 82 миллиметра.

Ранее мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе.