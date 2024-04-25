Мину времён ВОВ нашли в поле в Великолукском районе
Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Мину нашли 24 апреля в поле у деревни Горушка.
Группа разминирования областной службы спасения идентифицировала минометную мину диаметром 82 миллиметра.
Ранее снаряд времён Великой Отечественной войны нашли в Новосокольническом районе.
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25 апреля 2024
Трёх иностранцев, попытавшихся пересечь границу с Эстонией, задержали в Псковской области