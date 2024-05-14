Росгвардейцы задержали псковича за кражу 11 упаковок сыра

09:47, 14 мая 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, который пытался похитить 11 упаковок сыра из магазина на Рижском проспекте, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Тревожный сигнал поступил 13 мая около 23:00. Экипаж группы задержания прибыл на место и задержал 19-летнего псковича, который украл сыр на сумму 3 877 рублей.

По факту кражи проводится проверка.