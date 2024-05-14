Росгвардейцы задержали псковича за кражу 11 упаковок сыра
Росгвардейцы задержали псковича, который пытался похитить 11 упаковок сыра из магазина на Рижском проспекте, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Тревожный сигнал поступил 13 мая около 23:00. Экипаж группы задержания прибыл на место и задержал 19-летнего псковича, который украл сыр на сумму 3 877 рублей.
По факту кражи проводится проверка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 мая 2024
В Пскове задержаны правонарушители, запустившие фейерверк под мостом Александра Невского
13 мая 2024
16,5 лет колонии получил гражданин Латвии за контрабанду 49 кг наркотиков через границу в Псковской области