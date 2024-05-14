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Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по фехтованию

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по фехтованию, которые прошли на стадионе «Машиностроитель» 11 и 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по фехтованию. Фото: комитет по спорту Псковской области

За награды соревнований боролись 60 спортсменов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.

На чемпионате победу одержали псковичи. Николай Кузьмин стал лучшим в мужском зачёте, а Дарья Воронцова – в женском.

Среди старших юношей первое место занял Владислав Зимин. У девушек золото завоевала Ева Белоцерковская.

У младших юношей отличился пскович Гордей Губкин, а среди младших юниорок лучшей стала Татьяна Петрова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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