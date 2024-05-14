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Общество

Самые проблемные участки дорог отремонтируют в Пскове

Ямочный ремонт улиц Толстого, Ипподромной, Вокзальной, Калинина и перекрёстка с улицей Георгиевской стартует в Пскове с 16 мая, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Самые проблемные участки дорог отремонтируют в Пскове. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Контракт с подрядчиком уже подписан, уточнил глава Пскова. При этом ремонт пройдёт на самых проблемных участках города, где по плану не предполагался полноценный ремонт дорог.

Ремонт на этих улицах будет выполнен карточным методом. Вместо заделывания ям дорожники будут вырубать обширные участки с дефектами и заново укладывать асфальт.

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