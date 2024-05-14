Самые проблемные участки дорог отремонтируют в Пскове

10:46, 14 мая 2024, ПАИ

Ямочный ремонт улиц Толстого, Ипподромной, Вокзальной, Калинина и перекрёстка с улицей Георгиевской стартует в Пскове с 16 мая, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Контракт с подрядчиком уже подписан, уточнил глава Пскова. При этом ремонт пройдёт на самых проблемных участках города, где по плану не предполагался полноценный ремонт дорог.

Ремонт на этих улицах будет выполнен карточным методом. Вместо заделывания ям дорожники будут вырубать обширные участки с дефектами и заново укладывать асфальт.