Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке

10:48, 14 мая 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке, которые прошли в Москве с 10 по 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Псковичка Таисия Степанова заняла третье место в категории CVN K.

Также отметим, что Иван Антонов из Пскова стал серебряным призёром любительского кубка вице-президента Федерации конного спорта России Ольги Рейман в золотом туре.

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