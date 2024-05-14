Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке, которые прошли в Москве с 10 по 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Псковичка Таисия Степанова заняла третье место в категории CVN K.
Также отметим, что Иван Антонов из Пскова стал серебряным призёром любительского кубка вице-президента Федерации конного спорта России Ольги Рейман в золотом туре.
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