Мошенники обманули псковичей на 3,5 миллиона рублей

11:52, 14 мая 2024, ПАИ

Телефонные мошенники обманули жителей Псковской области на 3,5 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Известно, что мошенники звонили жителям Пскова и Псковского района и предлагали заработать в интернете либо обманывали доверчивых граждан при попытке купить товары через интернет.

В итоге потерпевшие не досчитались в совокупности около трёх с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.