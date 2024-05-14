Мошенники обманули псковичей на 3,5 миллиона рублей
Телефонные мошенники обманули жителей Псковской области на 3,5 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Известно, что мошенники звонили жителям Пскова и Псковского района и предлагали заработать в интернете либо обманывали доверчивых граждан при попытке купить товары через интернет.
В итоге потерпевшие не досчитались в совокупности около трёх с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
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