Число автобусных рейсов по маршруту Псков – Санкт-Петербург увеличат с 20 мая

12:05, 14 мая 2024, ПАИ

Число автобусных рейсов по маршруту Псков – Санкт-Петербург увеличат с 20 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Теперь автобусы будут ходить четыре раза в неделю: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье.

Из Пскова автобус отправляется в 5:00 от улицы Рокоссовского на конечной остановке общественного транспорта. Из Санкт-Петербурга отправление в 19:30 от памятника Чернышевскому у станции метро «Парк Победы».

При необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также заезд в аэропорт Пулково. Узнать подробнее и забронировать билеты можно по телефону 8-800-234-39-03.

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