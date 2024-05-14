Из-за аварии на трубопроводе в псковской деревне Знаменка введён режим повышенной готовности

12:41, 14 мая 2024, ПАИ

Из-за аварии на трубопроводе в деревне Знаменка Псковского района введён режим повышенной готовности. Как сообщили в администрации муниципалитета, из-за этого в деревне введён режим повышенной готовности для районного звена областной подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

В деревне Знаменка находятся скважины, которые были переданы муниципалитету как бесхозные объекты. Администрация Псковского района оформила их в муниципальную собственность, затем скважины были переданы в управление МУП «Колхоз имени «Залита». Сейчас идёт оформление сетей трубопровода в муниципальное имущество, повреждение как раз произошло на одной из таких сетей.

В администрации Псковского района сообщили, что при проведении аварийных работ могут возникнуть сложности, поскольку трудно установить места повреждения и диаметр трубы из-за отсутствия схемы сетей трубопровода. В муниципалитете добавили, что в сжатые сроки будет составлена смета и выделены субсидии на заключение договора с подрядчиком, который займётся устранением аварии.