Лучшие органные произведения Баха и Букстехуде прозвучат на концерте в Пскове

13:52, 14 мая 2024, ПАИ

Лучшие органные произведения Баха и Букстехуде прозвучат на концерте в Пскове. Концерт органной музыки из цикла «В фантастическом стиле» состоится в субботу, 18 мая, в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие петербуржская органистка, выпускница Российской Академии музыки имени Гнесиных (Москва), преподаватель по классу «Орган» в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова Лилия Кузнецова.

В программе концерта «В фантастическом стиле» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XVIII веков германских композиторов и органистов эпохи барокко: Дитриха Букстехуде и «короля органа» Иоганна Себастьяна Баха.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 65 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.