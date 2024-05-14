Пожилые псковичи украли батареи, обогреватели и чугунные двери

13:30, 14 мая 2024, ПАИ

Пожилые псковичи подозреваются в хищении металлоизделий на 30 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 12 по 13 мая пожилые мужчина и женщина сорвали навесной замок на сарае в Черском переулке в Пскове и украли швейную машинку, масляные радиаторы, несколько батарей отопления и чугунных дверей для печей. Похищенное пожилая пара сдала в пункт приёма металла. Предварительно, причинённый ущерб составил 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Пожилым псковичам может грозить до пяти лет лишения свободы.