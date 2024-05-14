Пожилые псковичи украли батареи, обогреватели и чугунные двери
Пожилые псковичи подозреваются в хищении металлоизделий на 30 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
С 12 по 13 мая пожилые мужчина и женщина сорвали навесной замок на сарае в Черском переулке в Пскове и украли швейную машинку, масляные радиаторы, несколько батарей отопления и чугунных дверей для печей. Похищенное пожилая пара сдала в пункт приёма металла. Предварительно, причинённый ущерб составил 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Пожилым псковичам может грозить до пяти лет лишения свободы.
В Пскове задержаны правонарушители, запустившие фейерверк под мостом Александра Невского
16,5 лет колонии получил гражданин Латвии за контрабанду 49 кг наркотиков через границу в Псковской области