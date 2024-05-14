Всероссийская акция «Сад Памяти» прошла в Порхове

13:39, 14 мая 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Сад Памяти» прошла в Порхове. В рамках акции добровольцы высадили второй ряд аллеи Памяти на братском захоронении, пишет газета «Порховский вестник».

Инициаторами проведения акции по традиции стали работники Порховского лесничества, которые предоставили саженцы, и сотрудники администрации Порховского района.

В акции приняли участие коллективы: ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр», ПСЧ-25 и отдела № 18 Управления Федерального казначейства по Псковской области. Также в мероприятии участвовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Руслан Ахтямов, координатор «Движения первых» в Порховском районе Софья Золотченко, социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Порховскому району Сергей Капустин.

В общей сложности было высажено порядка 55 молодых сосен и подсажено три дерева из первого ряда. Всего в акции участвовало более 20 человек.