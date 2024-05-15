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Общество

ПСБ первым в России запустил карту – электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий

ПСБ первым в России начал выпуск многофункциональной карты «СВОи». Карта служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая быстрый, простой и прозрачный процесс получения любых государственных социальных льгот по всей России, и одновременно является платёжным инструментом с широким функционалом и специальными условиями от ПСБ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПСБ.

ПСБ первым в России запустил карту – электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий. Изображение предоставила пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

Согласно постановлению Правительства РФ № 312 от 16 марта 2024 года, удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа на бумажном носителе, социальной и банковской карты.

Для защиты персональной информации держателя карты используется лазерный способ нанесения фотографии и идентификационных данных, а безопасность информации, размещаемой в памяти чипа, обеспечивают современные алгоритмы криптографической защиты данных.

«ПСБ выполняет особую миссию – мы обеспечиваем полное финансовое сопровождение оборонного сектора страны, а это в первую очередь – люди, личный состав, наши бойцы, защищающие интересы России. ПСБ активно участвует в государственных программах поддержки защитников Отечества, обеспечивая финансовую защиту и благополучие военнослужащих и их семей. Мы первыми в стране реализовали современную и безопасную инфраструктуру по обеспечению социальных гарантий и финансовых услуг для ветеранов боевых действий», – отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.

Социальные гарантии для ветеранов боевых действий предусматривают различные федеральные и региональные налоговые льготы, льготы по пенсионному обеспечению, приоритетное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, компенсацию расходов на коммунальные услуги, адресные денежные выплаты и другие государственные льготы. Благодаря тому, что в новом электронном документе содержится вся необходимая для получения социальных гарантий информация, процесс оформления льгот для держателя карты максимально упрощается – идентификация заявителя со стороны различных профильных госучреждений и предоставление ему всех предусмотренных законом льгот происходит гораздо быстрее.

При этом карта выступает многофункциональным платёжным инструментом со специальными условиями от ПСБ – операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных выплат.

Заказать карту «СВОи» можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе для военнослужащих.

Военнослужащие в статусе ветерана боевых действий, принимающие участие в специальной военной операции, могут оформить карту «СВОи» в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Для этого достаточно предоставить паспорт и справку о получении статуса ветерана боевых действий, заверенную командиром части, в которой служит военнослужащий. ПСБ – единственный системно значимый банк, работающий в новых регионах, офисная сеть банка насчитывает 470 отделений.

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