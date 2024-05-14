Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу среди девушек

14:35, 14 мая 2024, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу среди девушек 2006-2008 годов рождения, которое завершилось сегодня, 14 мая, в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров.

Первое место соревнований взяла команда Локнянской школы. Второе место завоевали псковские баскетболистки центра «Юность». Замкнули тройку лидеров девушки из Невеля.

Самым ценным игроком признали Дарью Гудкову из клуба «Локня».

Команды наградили кубками, игрокам вручили медали и грамоты.

Отметим, что победители и призёры юношеского первенства определятся завтра, 15 мая.

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