Крупная партия детской вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита поступила в Псковскую область
Крупная партия детской вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита поступила в Псковскую область в начале мая, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Вакцины уже распределены между медицинскими организациями региона. Кроме того, в ближайшие дни ожидается ещё одна партия вакцин.
Для проведения вакцинации от кори необходимо обратиться в детскую поликлинику по месту жительства.
Отметим, прививки детям проводят планово в год, ревакцинацию – в шесть лет.
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