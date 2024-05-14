Крупная партия детской вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита поступила в Псковскую область

15:38, 14 мая 2024, ПАИ

Крупная партия детской вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита поступила в Псковскую область в начале мая, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Вакцины уже распределены между медицинскими организациями региона. Кроме того, в ближайшие дни ожидается ещё одна партия вакцин.

Для проведения вакцинации от кори необходимо обратиться в детскую поликлинику по месту жительства.

Отметим, прививки детям проводят планово в год, ревакцинацию – в шесть лет.