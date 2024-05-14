Псковичей приглашают на открытие выставки живописи Эдуарда Шарипова

17:31, 14 мая 2024, ПАИ

Выставка живописи Эдуарда Шарипова из собрания псковича Игоря Федотова в проекте «Коллекция» откроется в Центральной городской библиотеке в Пскове 17 мая в 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Всего представят 25 работ в ретроспективе – 2003 – 2023 годы. Объединить пейзажи решили под общим названием «Времена года».

Собирание живописи может быть, как увлекательным хобби, так и выгодной инвестицией, подчеркнул Игорь Федотов.

«Но для меня – это желание быть сопричастным этому удивительному миру искусства. Люблю приходить к художникам в гости, в мастерские, рассматривать эскизы, обсуждать работы. Это для души», – отметил Игорь Федотов.

Участники открытия экспозиции смогут поговорить с псковским коллекционером и его кумиром – художником Эдуардом Шариповым – в новом художественном проекте библиотеки «Коллекция». На встрече расскажут, как проснулась страсть к собирательству, как случилось знакомство с художником, и почему появилось желание обладать его работами. Кроме того станет известно, с чего началась коллекция, насчитывающая 110 единиц, создавались ли работы на заказ или приобретались по наитию.

В библиотеке отметили, что коллекционирование произведений искусства отражает и личность, и интересы, и вкусы самого собирателя, является культурно-социологическим феноменом.