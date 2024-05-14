Культурные выходные пройдут для жителей Себежского района

18:05, 14 мая 2024, ПАИ

Областные учреждения культуры проведут для жителей Себежского района цикл творческих мероприятий в рамках акции «Культурные выходные». В течение восьми дней, с 17 по 24 мая, детей и взрослых ждёт обширная познавательная и развлекательная программы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Жители и гости Себежского района смогут посетить спектакль Псковского театра кукол «Золотой ключик», уроки и мастер-классы ведущих преподавателей Псковского областного колледжа, выставки военно-исторического музея-заповедника, мастеров декоративно-прикладного творчества, регионального отделения Союза художников России.

Также в программе запланированы выступления Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков».

В программу «Симфонический кинематограф» войдут известные киномелодии XX-XXI веков. Зрители смогут услышать сочинения Андрея Петрова – автора музыки к фильмам «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и других композиций. В программе представлена также музыка современного кинокомпозитора Эдуарда Артемьева, ставшая популярной в кинофильмах Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова.

Организатором мероприятия выступил комитет по культуре Псковской области.