Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже 18 мая, сообщили ПАИ организаторы.
В программу «Симфонический кинематограф» войдут известные киномелодии XX-XXI веков.
Зрители смогут услышать сочинения Андрея Петрова – автора музыки к фильмам «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и других композиций, которые известны широкому слушателю.
В программе представлена также музыка современного кинокомпозитора Эдуарда Артемьева, ставшая популярной в кинофильмах Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова.
Также прозвучат композиции из старых фильмов Исаака Дунаевского и музыкальные киношедевры из художественных фильмов «Крестный отец», «Завтрак у Тиффани», «Леопард».
В программу войдут и мелодии известных мюзиклов и песен, ставших частью мирового кинематографа.
Начало концерта в 15:00, мероприятие платное.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже
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