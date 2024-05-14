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Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже 18 мая, сообщили ПАИ организаторы.

​Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже. Фото: организаторы

В программу «Симфонический кинематограф» войдут известные киномелодии XX-XXI веков.

Зрители смогут услышать сочинения Андрея Петрова – автора музыки к фильмам «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и других композиций, которые известны широкому слушателю.

В программе представлена также музыка современного кинокомпозитора Эдуарда Артемьева, ставшая популярной в кинофильмах Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова.

Также прозвучат композиции из старых фильмов Исаака Дунаевского и музыкальные киношедевры из художественных фильмов «Крестный отец», «Завтрак у Тиффани», «Леопард».

В программу войдут и мелодии известных мюзиклов и песен, ставших частью мирового кинематографа.

Начало концерта в 15:00, мероприятие платное.

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