Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великолукском районе завершены работы по благоустройству братской могилы воинов Советской армии

Волонтёры АО «Транснефть – Верхняя Волга» завершили работы по благоустройству братской могилы воинов Советской армии, погибших в 1943 году в деревне Беседино Шелковской волости Великолукского района. Кроме того, благоустроен памятник «Т-34» – мемориал танкистам, освобождавшим Великие Луки в 1942–1943 годах. Работники Великолукского завода «Транснефтемаш» также приняли участие в приуроченной ко Дню Победы акции «Сад Памяти» и вместе с сотрудниками краеведческого музея провели патриотическое мероприятие «Свеча Памяти». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Транснефть – Верхняя Волга».

В Великолукском районе завершены работы по благоустройству братской могилы воинов Советской армии. Фото здесь и далее предоставлено службой общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Всего в честь Дня Победы представители компании благоустроили мемориалы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в 40 населённых пунктах в семи регионах России, на территории которых расположены производственные объекты компании.

Акции прошли в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Псковской, Московской областях и Республике Марий Эл. Всего в благоустройстве мемориалов приняло участие более 100 волонтёров.

Благотворительные и волонтёрские проекты ко Дню Победы АО «Транснефть – Верхняя Волга» реализует ежегодно. Компания уделяет большое внимание поддержке ветеранов, а также оказывает помощь нижегородскому отряду «Курган» в проведении поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. За последние пять лет волонтёрам удалось найти останки более 250 бойцов и командиров Красной армии, которые ранее считались пропавшими без вести.

За активную благотворительную деятельность АО «Транснефть – Верхняя Волга» было отмечено наградой за содействие развитию регионов России по итогам всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2024

На территории Куньинской школы завершили ремонт асфальтобетонного покрытия                 
14 мая 2024

Работникам избирательной системы Куньинского района вручили почётные грамоты
14 мая 2024

Митрополит Арсений совершил богослужение в Свято-Успенском Святогорском монастыре
14 мая 2024

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей на «Серебряном дожде». Главное
14 мая 2024

Отличным примером взаимодействия назвал строительство очистных сооружений в Плюссе Александр Котов
14 мая 2024

Псковским школьникам рассказали о работе маркетплейсов в рамках «Урока цифры»
14 мая 2024

88 человек обратились с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
14 мая 2024

В Великолукском районе завершены работы по благоустройству братской могилы воинов Советской армии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...