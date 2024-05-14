В Великолукском районе завершены работы по благоустройству братской могилы воинов Советской армии
Волонтёры АО «Транснефть – Верхняя Волга» завершили работы по благоустройству братской могилы воинов Советской армии, погибших в 1943 году в деревне Беседино Шелковской волости Великолукского района. Кроме того, благоустроен памятник «Т-34» – мемориал танкистам, освобождавшим Великие Луки в 1942–1943 годах. Работники Великолукского завода «Транснефтемаш» также приняли участие в приуроченной ко Дню Победы акции «Сад Памяти» и вместе с сотрудниками краеведческого музея провели патриотическое мероприятие «Свеча Памяти». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Транснефть – Верхняя Волга».
Всего в честь Дня Победы представители компании благоустроили мемориалы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в 40 населённых пунктах в семи регионах России, на территории которых расположены производственные объекты компании.
Акции прошли в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Псковской, Московской областях и Республике Марий Эл. Всего в благоустройстве мемориалов приняло участие более 100 волонтёров.
Благотворительные и волонтёрские проекты ко Дню Победы АО «Транснефть – Верхняя Волга» реализует ежегодно. Компания уделяет большое внимание поддержке ветеранов, а также оказывает помощь нижегородскому отряду «Курган» в проведении поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. За последние пять лет волонтёрам удалось найти останки более 250 бойцов и командиров Красной армии, которые ранее считались пропавшими без вести.
За активную благотворительную деятельность АО «Транснефть – Верхняя Волга» было отмечено наградой за содействие развитию регионов России по итогам всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
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