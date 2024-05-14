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Общество

Один из въездов в Заплюсье отремонтируют до конца строительного сезона

Один из въездов в Заплюсье, от федеральной трассы до Заплюсской средней школы, отремонтируют до конца строительного сезона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом Плюсского района.

На въезде, протяжённость которого составляет около 250 метров, планируют установить камеры видеонаблюдения для выявления недобросовестных водителей, отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников осмотрел новые очистные сооружения в Плюссе, которые построены в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

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