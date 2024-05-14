Лось погиб из-за столкновения с автомобилем на трассе в Опочецком районе

23:34, 14 мая 2024, ПАИ

Лось погиб в результате столкновения с автомобилем на трассе в Опочецком районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у деревни Звягино. Водитель Peugeot ехал в сторону Москвы, когда на дорогу выбежал лось. Уйти от столкновения не удалось.

Вместе с водителем в автомобиле находились три человека. Они от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.