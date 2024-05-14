Полный текст интервью Владимира Путина китайскому информационному агентству «Синьхуа»

01:15, 15 мая 2024, ПАИ

В преддверии государственного визита в Китай президент России Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа». Текст опубликован на сайте Кремля.

Вопрос: В марте прошлого года председатель Си Цзиньпин выбрал Россию для своего первого зарубежного визита после переизбрания на пост председателя КНР. В этом году, после переизбрания на пост президента Российской Федерации, вы, в свою очередь, выбрали Китай в качестве страны для своего первого зарубежного визита. Мы обратили внимание, что за последние десять с лишним лет председатель Си Цзиньпин провёл с вами более 40 встреч на различных двусторонних и многосторонних площадках. В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Как вы оцениваете свои контакты с председателем КНР Си Цзиньпином? Каковы ваши ожидания от предстоящего визита в Китай? Каковы ваши прогнозы относительно дальнейшего развития китайско-российских отношений?

Владимир Путин: Рад возможности обратиться к многомиллионной аудитории одного из ведущих и наиболее авторитетных мировых информационных агентств – «Синьхуа» – и поделиться своим видением перспектив российско-китайского партнёрства. Подчеркну, что в его основе всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии наших отношений играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели – такие, как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Мы впервые познакомились с ним в марте 2010 года и с тех пор регулярно видимся и созваниваемся. У него уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча – это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

С теплотой вспоминаю государственный визит председателя Си Цзиньпина в Россию в марте прошлого года, сразу после его переизбрания на пост председателя КНР. Как и в 2013 году, наша страна стала первой, которую он посетил в статусе главы китайского государства. Мы провели вместе почти пять часов, беседуя один на один, а на следующий день приняли участие в насыщенной и содержательной официальной программе.

Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнёрства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации.

Не раз отмечал, что наши народы связывают давние и прочные традиции дружбы и сотрудничества. И это одна из самых важных основ двусторонних отношений. В годы Второй мировой войны советские и китайские воины плечом к плечу сражались против японского милитаризма. Мы помним и высоко ценим вклад китайского народа в общую Победу. Именно Китай сковал крупные силы японских милитаристов и тем самым позволил Советскому Союзу сконцентрировать усилия на разгроме нацизма в Европе. И конечно, мы благодарны нашим китайским друзьям за бережное отношение к воинским мемориалам, к памяти советских граждан, которые сражались за освобождение Китая, оказывали помощь революционной борьбе китайского народа, его справедливой битве с захватчиками. Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.

Текущий год – особый для наших стран. 1 октября исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики. К этой знаменательной исторической дате страна подходит с выдающимися достижениями, которые радуют нас как давних и надёжных, проверенных временем друзей.

СССР первым признал КНР на второй день её существования. Так что в начале октября мы будем отмечать и 75-летие установления дипломатических отношений.

За три четверти века нашими странами пройден большой и временами непростой путь. Нами в полной мере учтён исторический опыт наших отношений на разных этапах их развития. Сегодня мы понимаем, насколько мощный импульс всестороннему стремительному развитию даёт сопряжение взаимодополняющих преимуществ.

Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран. Речь идёт о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане – о содействии развитию и процветанию России и Китая за счёт наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Всё это предопределяет успешное будущее нашего всеобъемлющего и стратегического партнёрства в новую эпоху.

Вопрос: В настоящее время практическое торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией постоянно развивается. В прошлом году страны досрочно превысили целевой показатель товарооборота в 200 миллиардов долларов, совместно установленный председателем КНР Си Цзиньпином и вами. Каковы, на ваш взгляд, новые специфические черты и точки роста практического торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией? В каких сферах китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество сможет добиться ещё больших прорывов в будущем?

Владимир Путин: Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям. За последние 5 лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90 процентов расчёты между нашими компаниями идут в национальных валютах. Поэтому будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнёра, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР.

Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей. Мы системно и последовательно развиваем стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведётся работа над новыми масштабными проектами. Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры между нашими странами. Такие результаты на фоне глобальной турбулентности и экономических неурядиц на Западе в очередной раз подтверждают, что выбранный нами суверенный курс, следование национальным интересам – стратегически правильный.

Что касается наших планов, то будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях. Разумеется, будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры. Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей.

Вопрос: Китайско-российская дружба передаётся из поколения в поколение, а культуры двух стран глубоко переплетены. В этом и следующем годах в соответствии с договорённостями, достигнутыми председателем Си Цзиньпином и вами, пройдут Годы культуры Китая и России. Какую роль, на ваш взгляд, играют культурные обмены в углублении сотрудничества и дружбы между нашими странами? Как вы лично понимаете китайскую культуру и какой имеете опыт знакомства с ней?

Владимир Путин: Не раз отмечал и повторю: Россия и Китай веками неразрывно связаны друг с другом не только общей протяжённой границей, но и тесными культурными и человеческими узами. В далёком прошлом отдельные сведения о Китае проникали в нашу страну благодаря купцам. Потом появились первые посольства, была организована Русская духовная миссия в Пекине, внёсшая поистине бесценный вклад в сбор и систематизацию знаний о Китае. Уже с XIX века в России началось изучение китайского языка, позже возникли кафедры на базе отечественных университетов, велась работа по составлению словарей.

При правлении Екатерины II в моду входит китайское искусство. Так, интерьеры Китайского зала Екатерининского дворца – личных покоев императрицы – были богато декорированы лаковыми панно из Китая. К сожалению, интерьер был полностью утрачен в период Великой Отечественной войны, но сейчас восстанавливается с привлечением специалистов из КНР.

В современном российском обществе интерес к китайской культуре и искусству также высок. Китайский язык в нашей стране изучают около 90 тысяч студентов и школьников. Гастроли творческих коллективов, выставки с участием художников из КНР неизменно проходят с большим успехом. С отменой карантинных ограничений динамично растёт туристический поток. В прошлом году в КНР побывали более 730 тысяч россиян.

Знаю, что и в Китае стремятся ближе познакомиться с русской литературой, искусством и традициями. Наши именитые театральные коллективы, музыканты регулярно выступают в КНР, музеи проводят свои выставки, на широких экранах демонстрируются российские фильмы. Мы с большим удовольствием готовы и далее открывать китайским друзьям всё многообразие исторического, творческого и культурного наследия многонациональной России.

Именно для этого мы с председателем КНР Си Цзиньпином приняли решение об объявлении 2024 и 2025 годов «перекрёстными» Годами культуры России и Китая, приурочив этот масштабный проект к празднованию 75-летия установления дипотношений между нашими странами. Программа мероприятий обещает быть красочной и богатой. Ряд крупных событий уже состоялся. К примеру, в Москве впервые широко отметили Новый год по лунному календарю, а в Пекине и Сиане на фестивале «Проводы русской зимы» китайские граждане смогли познакомиться с обычаями нашего традиционного праздника Масленица.

Россия, как и Китай, твёрдо стоит на принципах многообразия культур, выступает за их равноправие и сохранение национальной самобытности. Эти и другие важные вопросы были в центре внимания Санкт-Петербургского международного культурного форума, прошедшего в 2023 году. В нём приняла самое деятельное участие представительная китайская делегация. Состоявшиеся на форуме свободные дискуссии особенно важны именно сейчас, поскольку они способствуют выстраиванию уважительного диалога между цивилизациями.

Намерены содействовать развитию новых форматов. Среди них – Международный конкурс популярной песни «Интервидение». Китай выступает в качестве ключевого партнёра этого проекта, направленного на приумножение и популяризацию национальных песенных школ.

Говоря о своём личном отношении к китайской культуре, хотел бы отметить, что всегда с большим интересом открываю что-то новое об уникальных и самобытных традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР. Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии. Члены моей семьи также увлекаются Китаем, и некоторые из них изучают китайский язык.

Вопрос: В этом году к России перешло председательство в БРИКС, нынешний год также является первым годом «сотрудничества большого БРИКС». Расскажите, пожалуйста, о приоритетах и планах работы в рамках российского председательства в БРИКС. Как способствовать гармоничной интеграции новых членов в механизм сотрудничества БРИКС? Как вы оцениваете роль механизма БРИКС на мировой арене? Каким образом можно было бы содействовать ещё более плодотворному «сотрудничеству большого БРИКС»?

Владимир Путин: Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Развёрнута полномасштабная работа по всем трём магистральным направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты.

Безусловно, одна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества.

Ещё один приоритет – продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета объединения в глобальных делах, наращиванию его возможностей для продвижения более демократической, устойчивой и справедливой системы международных отношений. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что сотрудничество в БРИКС выстраивается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса. Именно поэтому наше объединение оказывается столь привлекательным для стран глобального Юга и Востока, которые видят в БРИКС площадку, где их голос будет обязательно услышан и учтён.

Российскими ведомствами, деловыми и общественными кругами подготовлена весьма насыщенная повестка председательства. Речь идёт о широком спектре областей для наращивания взаимодействия, среди которых финансы, сельское хозяйство, энергетика, интеллектуальная собственность, здравоохранение, образование и космос. Профильными экспертами обсуждаются и такие узкоспециализированные и наукоёмкие темы, как нанотехнологии, ядерная медицина и биотехнологии.

Состоялось уже немало профильных мероприятий – всего планом председательства их предусмотрено более 200. Помимо экспертных и министерских встреч запланировано большое количество культурных событий, мероприятий с участием молодёжи. В июне в Казани пройдут Спортивные игры стран БРИКС, а в октябре там же состоится саммит объединения.

Вопрос: В настоящее время такие многосторонние механизмы, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, стремятся сплотить страны глобального Юга в духе равноправия, открытости, прозрачности и инклюзивности и способствуют реформированию системы глобального управления. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчёркивал, что рассчитывает вместе с Россией укреплять стратегическое взаимодействие на многосторонних площадках и проводить в жизнь принципы подлинного мультилатерализма. Как вы оцениваете сотрудничество между Китаем и Россией в рамках БРИКС, ШОС и других многосторонних механизмов? Какую роль, по вашему мнению, играет взаимодействие двух стран на международной арене в плане содействия построению сообщества единой судьбы человечества?

Владимир Путин: Земля – колыбель человечества, наш общий дом, и все мы – её равноправные жители. Уверен, эту точку зрения разделяет большинство людей на планете. Однако страны, причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду, похоже, так не считают. Ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности. В попытках удержать своё глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя. Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития. Не считаются с их суверенными интересами. Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить своё благополучие за счёт других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам.

Естественно, такое положение дел ни Россию, ни её партнёров не устраивает. При нашем активном участии были созданы и успешно функционируют независимые от Запада многосторонние объединения и механизмы, в основу деятельности которых положены принципы равенства, справедливости, открытости, уважения и взаимного учёта интересов друг друга.

Убедительными примерами такого взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка. Они стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике, а также в гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют всё увеличивающийся интерес других государств к деятельности этих объединений, рост числа их участников.

У наших стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах.

Вопрос: Китай с самого начала прилагает активные усилия к политическому урегулированию украинского кризиса. 16 апреля в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре принципа мирного урегулирования кризиса в Украине. 24 февраля 2023 года Китай опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского кризиса. Как вы оцениваете позицию и усилия Китая в этом вопросе?

Владимир Путин: Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», опубликованном в феврале 2023 года. Зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации.

Что касается недавно высказанных председателем КНР Си Цзиньпином дополнительных четырёх принципов разрешения конфликта, то они органично дополняют упомянутый план. Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги – по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряжённости, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок – развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи. И потому могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который бы принимал во внимание озабоченности России в области безопасности, способствовал установлению долгосрочного и устойчивого мира.

К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни у её западных покровителей. Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учёте интересов друг друга. Не хотят обсуждать именно первопричины, истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины. Почему? Потому что именно их политика в предыдущие годы и десятилетия и привела к нынешним глобальным потрясениям.

Вместо этого западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить её, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов.

Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлечённых в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причём это должны быть надёжные гарантии. И главная проблема – это как раз надёжность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.

Россия готова к переговорам, более того, мы вели эти переговоры. 15 апреля 2022 года в Стамбуле мы совместно с украинской делегацией подготовили проект будущего мирного соглашения с учётом требований украинской делегации, в том числе по вопросам обеспечения безопасности Украины в будущем. Более того, руководитель украинской делегации парафировал основные положения проекта этого документа. Западные партнёры убеждали нас в том, что для окончательного согласования и подписания этого соглашения необходимо создать условия. И главное – отвести российские войска от столицы Украины – от Киева. Мы сделали это. Однако вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Мы от переговоров никогда не отказывались.

Вопрос: 29 февраля этого года в своём послании Федеральному собранию Российской Федерации вы подробно изложили задачи развития России на ближайшие шесть лет и соответствующие меры, а 20 марта на встрече с доверенными лицами призвали к строительству новой России, чтобы сделать её ещё более крепкой, привлекательной и эффективной. Каковы ваши планы, связанные с государственным строительством в течение нового срока полномочий? Каким образом вы намерены достичь поставленных целей?

Владимир Путин: Поставленные в послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер. Мы осознаём их масштаб и понимаем, как их решить. И для этого у нас есть консолидированная воля народа, необходимые ресурсы и возможности, богатый опыт взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества.

Кроме того, за последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления экономикой. Правительство, профильные ведомства используют большие массивы данных, современные цифровые платформы и вычислительные сети, охватывающие все отрасли народного хозяйства, всю территорию страны. Будем продолжать эту работу, повышать эффективность долгосрочного планирования, реализации программ и национальных проектов.

Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан.

Качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Чтобы этого добиться, планируем наращивать производительность труда – за счёт фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест. Одновременно будем заниматься подготовкой грамотных, современно мыслящих специалистов, которым предстоит осваивать новые производства, трудиться в промышленности и социальных отраслях.

Разумеется, наш приоритет – подготовка современных кадров для сферы государственного, муниципального управления. У нас действует целая линейка соответствующих программ, конкурсов, проектов, созданы широкие возможности на федеральном и региональном уровне для самореализации талантливых, патриотически настроенных людей. Тех, кто готов брать на себя ответственность, честно, преданно служить России. И главное – делом доказал это и в труде, и в сложнейших испытаниях, защищая Отечество и наш народ.

Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем. И здесь мы открыты для работы с партнёрами во всём мире, среди которых и наш добрый сосед и надёжный друг – Китай.