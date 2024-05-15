Сажать и сеять советует сегодня народный календарь
День Бориса и Глеба Сеятелей наступил по народному календарю сегодня, 15 мая, пишет calend.ru.
Князья-страстотерпцы Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Старший брат Святополк Окаянный убил их в междоусобной войне, а впоследствии Бориса и Глеба стали считать заступниками русской земли.
В этот день крестьяне начинали сажать огурцы и тыквы, продолжали засеивать поля. Чтобы урожай был хороший, в грядке зарывали пестик от ступки.
На Бориса и Глеба начинали петь соловьи. На Руси считалось, что если соловей поёт всю ночь, то следующий день будет солнечным; а если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то всё лето будешь счастлив.
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