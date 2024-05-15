Сколько россиян пользуются цифровыми услугами, показал опрос

08:16, 15 мая 2024, ПАИ

81% россиян периодически пользуются электронными услугами (заказывают такси или доставку продуктов, подают заявления онлайн, записываются к врачу и оплачивают коммунальные услуги, не выходя из дома), из них 35% – ежедневно, а 21% – раз в неделю, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство опрошенных (81%) отмечали, что за последние несколько лет цифровизация повысила уровень комфорта их повседневной жизни. 14% респондентов не заметили существенных изменений.

Среди преимуществ электронных услуг половина опрошенных россиян выделила экономию времени на поездки и ожидание в очередях, ещё 45% назвали плюсом цифровизации возможность совершения покупок и оплаты счетов из дома, а 28% отметили удобство пользования и возможность получать услуги в любом месте при наличии доступа к интернету.

Недостатком для россиян оказались возможные проблемы с безопасностью данных (так ответили 46%). Каждый четвёртый считает минусом отсутствие возможности оценки качества товара до его приобретения, а каждый пятый – сложности возврата товара или денег.