Всероссийский театральный фестиваль «Смотри-2024» откроется в Псковской области

09:54, 15 мая 2024, ПАИ

Третий всероссийский театральный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Смотри-2024» пройдёт в деревне Родина Псковского района на площадке Дома культуры, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Фестиваль стартует 16 мая в Родинском доме культуры и завершится 19 мая.

Вниманию зрителей представят 25 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, Пушкина, Калуги, Оренбурга, Сортавалы и Пскова.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено.