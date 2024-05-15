Всероссийский театральный фестиваль «Смотри-2024» откроется в Псковской области
Третий всероссийский театральный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Смотри-2024» пройдёт в деревне Родина Псковского района на площадке Дома культуры, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Фестиваль стартует 16 мая в Родинском доме культуры и завершится 19 мая.
Вниманию зрителей представят 25 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, Пушкина, Калуги, Оренбурга, Сортавалы и Пскова.
Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено.
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