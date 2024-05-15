План реализации регионального социального стандарта утвердил Михаил Ведерников

14:11, 15 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план реализации регионального социального стандарта. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Это концепция Агентства стратегических инициатив, которая представляет собой комплекс современных управленческих практик для повышения доступности социальных услуг и, как следствие, повышения качества жизни населения, рассказал Михаил Ведерников.

Внедрение регионального социального стандарта губернатор обсудил со своим первым заместителем Верой Емельяновой и советником губернатора по вопросам качества жизни населения Сергеем Зуевым.

«Мы завершили подготовительный этап внедрения регионального социального стандарта на территории Псковской области. Нам необходимо было проанализировать, какие из лучших практик у нас были реализованы или реализованы частично. Мы выявили наши зоны роста, презентовали их экспертам из Агентства стратегических инициатив, разработали план мероприятий, который в настоящее время уже прошёл согласование всеми заинтересованными сторонами», – рассказал Сергей Зуев.

Кроме того, на данном этапе управленческая команда из области заявилась на обучение в агентство, отметил он. «По предварительным срокам, нам в июне придёт приглашение, чтобы мы определили представителей исполнительных органов и провели работу по подготовке управленческой команды, которая могла бы методически верно внедрять стандарт», – сообщил Сергей Зуев.

По словам Веры Емельяновой, стандарт, который разработали на территории региона, позволит запустить формирование новых управленческих механизмов в социальной сфере. В свою очередь благодаря этому можно будет координировать взаимодействие со всеми комитетами и ведомствами на основе принципа клиентоцентричности, заметила она.

На данном этапе в области уже сформировали структуру организации и экспертный совет, уточнила первый вице-губернатор.

«Рассчитываю, что эффект от внедрения стандарта быстро почувствуют все получатели социальных услуг», – отметил Михаил Ведерников.