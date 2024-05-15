Школьники из Пскова стали призёрами Всероссийской олимпиады

17:51, 15 мая 2024, ПАИ

Школьники из Пскова заняли три призовых места на Всероссийской олимпиаде школьников, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 мая.

«Наши побеждают везде. У нас дети очень талантливые и одарённые. Как раз заканчивается очередной учебный год, подводятся итоги. Я хочу сказать, что у нас в принципе статистика достаточно ровная. Все ребята хорошо сдают промежуточные экзамены, готовятся к ЕГЭ, уже идут первые сдачи. Мы видим ровную положительную динамику. Год от года учреждения достаточно хорошо готовят ребят, и ребята демонстрируют хорошие показатели», – рассказал гость радиоэфира.

В настоящее время в России подводят итоги многих олимпиад, в том числе и всероссийских, сообщил Алексей Несмашный. По его словам, юные псковичи показали на соревнованиях достойные результаты, которыми можно гордиться. «Ребята из Пскова в составе более 60 человек вышли на региональный этап олимпиады. У нас больше 20 первых мест среди этих призёров, остальные заняли вторые и третьи места. Девять человек отправились на всероссийский этап. <...> В итоге у нас три призёра на всероссийском уровне. Это биология, математика и французский язык», – заключил замглавы городской администрации.