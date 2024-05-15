Трое подростков разгромили строительную площадку в себежском парке

15:48, 15 мая 2024, ПАИ

Трое несовершеннолетних разгромили строительную площадку в себежском парке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

13 мая в 9:03 поступило сообщение, что на Петровской горе в Себеже неизвестные разбили стройматериалы.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили причастных лиц. Ими оказались местные подростки – два 15-летних мальчика и 13-летняя девочка.

В отношении родителей будет проводиться проверка по признакам состава административного правонарушения по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). С родителями и детьми проведены профилактические беседы.