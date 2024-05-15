В Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины

16:34, 15 мая 2024, ПАИ

Работник предприятия, чья деятельность связана с распиловкой и строганием древесины, на рабочем месте получил травму руки. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Во время обслуживания пилы 38-летний работник не проверил, отключено ли у оборудования электропитание, открыл защитный кожух и попытался почистить пилу. В результате несчастного случая у мужчины отсекло фаланги пальцев.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится расследование.