Стартовала регистрация на II Всероссийские соревнования по медиааналитике

16:45, 15 мая 2024, ПАИ

Отборочный этап II Всероссийских соревнований по медиааналитике стартовал в России. Подать заявку в индивидуальном порядке и командами можно до 27 мая включительно на сайте медиахакатон.рф. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Принять участие в конкурсе могут российские студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры старше 16 лет – аналитики, политологи, специалисты по информационной безопасности, журналисты, дата-инженеры, социологи, интернет-маркетологи, дата-журналисты, специалисты по IT-разработке, дизайнеры.

Если они захотят работать в команде, то в ней должно быть от трёх до шести человек. Кроме того, организаторы помогут объединиться индивидуальным участникам в команды уже после отборочного тура. Он пройдёт в онлайн-режиме, а финал состоится 9 июня на ВДНХ на площадке международной выставки-форума «Россия».

Конкурсантам нужно будет пройти реальные задачи в интернете. В финале же участников поделят на две группы. В частности, медиатехнологи будут создавать медиакампании по реальным проектам партнёров, чтобы максимально распространять позитивную информацию, а медиааналитики – выявлять и анализировать созданные медиакампании.

Жюри предстоит выбрать три лучшие команды среди медиааналитиков и медиатехнологов, рассказала советник генерального директора по научно-техническому развитию Главного радиочастотного центра Евгения Рыжова. Победители будут приглашены на форум «Знание. Вики» в центре знаний «Машук».

Организатором конкурса выступают Главный радиочастотный центр и Российское общество «Знание» при поддержке Роскомнадзора.