1,6 тысячи тонн продукции животного происхождения ввезли в Россию через Псковскую область во время весенних праздников

16:54, 15 мая 2024, ПАИ

Более 1,6 тысячи тонн продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок ввезли на территорию России через госграницу в Псковской области во время майских праздников, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего ввезли более 3,5 миллиона пищевых куриных яиц, 527,8 тонны мяса и мясопродуктов, 495,5 тонны молока и молочной продукции, порядка 192 тонн рыбы и рыбопродукции, свыше 183,3 тонны кормов и кормовых добавок, 7,7 тонны прочей готовой продукции и 285 пчелопакетов.

Сотрудники ведомства также проконтролировали импорт более 127 тонн кормов и кормовых добавок, более 51,6 тонны животноводческой продукции, 20 тонн готовой пищевой продукции и 30 960 штук инкубационных куриных яиц.

После прохождения всех необходимых контрольно-надзорных мероприятий грузы направили к получателям.