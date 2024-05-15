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Общество

Более 6,5 тысячи школьников в Пскове учатся во вторую смену

Более 6,5 тысячи школьников в Пскове учатся во вторую смену, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 мая.

Более 6,5 тысячи детей в Пскове учатся во вторую смену. Фото: Андрей Степанов

«Есть школы, где по требованиям федерального закона мы не можем запустить вторую смену. Это новые школы, которые только построили. Там официально одна смена, и она там будет. Мы к этому стремимся. Я так понимаю, логика федерального законодателя сегодня и финансирования по этой линии как раз заключается в том, чтобы мы не строили новые школы и опять заполняли невыносимой нагрузкой, а организовывали образовательное пространство в первой половине дня, а потом делали дополнительные уроки, спортивные секции, продлёнку», – уточнил Алексей Несмашный.

Школа должна быть полноценным центром притяжения молодёжи, где ребёнок сможет развивать себя в разных направлениях, подчеркнул гость радиоэфира.

«Шесть или семь школ нам нужно. Надо же ещё и смотреть в будущее. Детей, слава богу, становится больше. И Год семьи у нас президентом объявлен. Видно, что государство работает в направлении детства, укрепления семейных ценностей и [увеличения. – ПАИ] количества детей. Государство работает, и поэтому мы должны инфраструктуру создавать, заглядывая немного наперёд», – отметил замглавы администрации Пскова.

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