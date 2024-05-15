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Общество

Алексей Несмашный: В Пскове нет очередей в детские сады

Доступность дошкольного образования для детей до трёх лет в Пскове составляет около 90 %, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 мая.

Алексей Несмашный: «В Пскове нет очередей в детские сады». Фото: ПАИ

«За последние несколько лет благодаря тому, что были введены новые детские сады, мы вышли на то, что у нас даже ясельные группы закрывают до 90 % желающих младше трёх лет. <...> Остальные 10 %, как правило, это те родители, которые просто не хотят отдавать ребёнка раньше. У нас ясельные группы действительно созданы практически во всех садиках. Где на это запрос есть, точно созданы. Там, где нет, мы готовы», – подчеркнул гость радиоэфира.

В целом в Пскове нет очереди в детские сады, отметил Алексей Несмашный. При этом одни учреждения заполнены полностью, а где-то есть малокомплектные детские сады, в которые желающих пойти мало. «Родители хотят отводить ребёнка в детский сад возле дома, не хотят, например, ехать до центра города. А здесь у нас очень много детских садов, которые не укомплектованы на полную мощность», – сказал гость радиоэфира.

«Мы должны планировать и строить новые детские сады в тех районах, где активно идёт застройка и развивается жилищное строительство. Молодые семьи будут селиться в новых квартирах и, конечно, захотят рядом иметь садик», – отметил замглавы городской администрации.

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