Санатории Псковской области получили самую большую прибыль на Северо-Западе

17:35, 15 мая 2024, ПАИ

В прошлом году санатории Псковской области получили самую большую прибыль на Северо-Западе, сообщают санатории-России.рф.

Псковские санатории получили прибыль в размере 191 млн рублей. По доходности лидируют санатории Санкт-Петербурга, которые заработали 3,5 млрд рублей.

Российские санатории заработали рекордные 225,2 миллиарда рублей в прошлом году, что на 15% больше, чем годом ранее. В санаториях страны за прошлый год отдохнули 7 миллионов человек. В первой тройке лидеров среди федеральных округов санатории Южного ФО (76,1 млрд рублей), Северо-Кавказского ФО (44,7 млрд) и Приволжского ФО (32,1 млрд).

В топ-10 регионов по доходам санаториев входят Краснодарский край (60 млрд рублей, рост 17%), Ставропольский край (42 млрд, +31%), Крым (3,5 млрд, -11%), Алтайский край (10,3 млрд, +13%), Московская область (8,2 млрд, +9%), Башкортостан (7,5 млрд, +12%), Тюменская область (6,5 млрд, +44%), Татарстан (5,6 млрд, +18%), Пермский край (4,3 млрд рублей, +18%) и Санкт-Петербург (3,5 млрд рублей, -11%).