Проект филологов ПсковГУ выиграл грант РГО

18:27, 15 мая 2024, ПАИ

Междисциплинарный проект филологов ПсковГУ «Псковский травелог XIX века» получил грантовую поддержку Российского географического общества. В коллектив учёных вошли представители научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ – заведующая Наталья Большакова и старший научный сотрудник Мая Муратова, а также профессор кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного Аида Разумовская. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Филологи университета выпустят монографию, которая станет первым опытом комплексного исследования понятия «псковский травелог XIX века». Книга заполнит информационную лакуну, вводя в научный и культурный обиход группу источников, имеющих важное значение для поддержания культуры региона и несущих в себе общенациональную ценность. В монографии будут опубликованы тексты путевых очерков XIX века, единых по жанру, территориальной и временной отнесённости, а также исследовательская часть, посвящённая образу Псковского края как значимого локуса в национальном культурном сознании прошлого и настоящего.

Проект направлен на сохранение исторического и культурного наследия России. Его основная цель – представить оригинальную модель образа Псковского региона как российской провинции, имеющей общенациональное значение.

В задачи проекта входит акцентирование внимания на специфических чертах культуры и быта псковичей в XIX веке как составной части общенациональной культуры, на выявлении характерных признаков псковской народной речи в контексте общенационального языка, на раскрытии особенностей образа Пскова в культурно-историческом сознании своего времени и нашей современности.