С возможностями лабораторий Псковской инфекционной больницы познакомились студенты

18:36, 15 мая 2024, ПАИ

Студенты ПсковГУ, обучающиеся на направлениях «лечебное дело» и «медицинская биохимия», познакомились с лабораториями Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Всего в больнице представлены четыре лаборатории: референс, бактериологическая, ПЦР и клинико-диагностическая. Каждая оснащена современным оборудованием, которое позволяет с высокой точностью и в короткие сроки проводить исследования.

Заместитель главного врача по лабораторно-диагностической работе Галина Горбунова и практикующие специалисты познакомили учащихся с методами лабораторного анализа, которые играют важную роль в диагностике инфекционных заболеваний и других патологий.

Особое внимание было уделено диагностике ВИЧ-инфекции. Галина Горбунова рассказала студентам, как проводятся исследования, сколько этапов необходимо пройти, чтобы поставить диагноз, а также кому необходимо сдавать анализ.

Напомним, на площадке Псковской областной инфекционной больницы начало работу новое структурное подразделение ПсковГУ – клиническая кафедра института медицины и экспериментальной биологии. Здесь располгаются учебная лабораторная комната по микробиологии, вирусологии, лаборантская и аудитория для экспериментальной работы по этим предметам.