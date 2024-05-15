Великолучанки примут участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука
Великолучанки Александра Савенкова и Ника Снеткова примут участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука, который пройдёт в Минске с 16 по 19 мая. Об этом сообщается на сайте Российской федерации стрельбы из лука.
В соревнованиях примет участие 131 спортсмен из Белоруссии, Казахстана, России и Туркменистана.
В зачёте, где выступают великолучанки, за награды поборются десять спортсменок.
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