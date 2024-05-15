Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанки примут участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука

Великолучанки Александра Савенкова и Ника Снеткова примут участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука, который пройдёт в Минске с 16 по 19 мая. Об этом сообщается на сайте Российской федерации стрельбы из лука.

Александра Савенкова выиграла прошедший недавно всероссийский турнир. Фото здесь и далее: Российская федерация стрельбы из лука

В соревнованиях примет участие 131 спортсмен из Белоруссии, Казахстана, России и Туркменистана.

В зачёте, где выступают великолучанки, за награды поборются десять спортсменок.

Ника Снеткова в начале года стала чемпионкой России по стрельбе из лука

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2024

Великолучанки примут участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука
15 мая 2024

В Пушкинских Горах завершился областной этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
15 мая 2024

Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу среди юношей
15 мая 2024

Девушки ФК «Псков» стали призёрами первенства СЗФО по футболу
15 мая 2024

Сезон для ФК «Псков» начнётся игрой против «Тосно» 29 мая
15 мая 2024

Псковичи стали призёрами клубного турнира по рукопашному бою в Ленинградской области
15 мая 2024

Псковичи стали призёрами первенства СЗФО по дзюдо
14 мая 2024

«Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...