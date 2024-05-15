Школьные музеи Псковской области стали партнёрами Музея Победы

20:29, 15 мая 2024, ПАИ

С декабря 2023 года два музея образовательных организаций Псковской области стали партнёрами московского Музея Победы – участниками программы «Школьный музей Победы». Среди новых партнеров – Музей трудовой и боевой славы Великолукской государственной сельскохозяйственной академии в городе Великие Луки и школьный краеведческий музей средней общеобразовательной школы № 9 имени А. С. Пушкина в Пскове. Всего в Псковской области на сегодняшний день 23 участника программы столичного музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Программа «Школьный музей Победы» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Департамента образования и науки города Москвы, Российского Военно-исторического Общества и Российского исторического общества». Участие в которой позволяет лучшим школьным музеям представить экспозиции школьных музеев в специальном зале, обменяться опытом, найти новых партнеров, провести совместные мероприятия.

Музеи любых образовательных организаций России могут стать партнёрами, сообщили организаторами. Для заявки необходимо заполнить анкету или отправить её на адрес электронной почты sertifikatpobedy@victorymuseum.ru. Решение о сертификации школьного музея основывается на заключении экспертной комиссии Музея Победы.

Отметим, с момента запуска программы в 2019 году её участниками являются 2055 школьных музеев из 86 субъектов России, а также из республик Казахстан и Беларусь.